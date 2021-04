Vaccini: la Sardegna ha modificato i criteri di fragilità per i diabetici - Protesta Italia Diabete

"Il piano vaccinazioni così come redatto risulta inapplicato in molte realtà regionali". Lo sostiene l'ingegner, Stefano Nervo, presidente di Diabete Italia Onlus, che aggiunge:" Urge inoltre segnalare che alcune regioni non stanno applicando le disposizioni contenute nel citato documento, mentre altre stanno cominciando solo ora a vaccinare le categorie dei pazienti fragili anteponendo altre priorità.





In particolare si sta registrando una situazione intollerabile in Sardegna che ha addirittura modificato arbitrariamente i criteri relativi alle fragilità eliminando ufficialmente (con riferimenti riportati anche sui siti e documenti istituzionali) tutte le persone con diabete dalle liste motivando tale decisione con una singolare interpretazione circa la necessità di riscontrare un "#danno_d_organo" preesistente che limiterebbe il diritto alla vaccinazione a pochi casi.

Questo, oltre a non rispettare le definizioni indicate esplicitamente in tabella 1, pagina 8 del piano, pone a serio rischio la salute di tutte le persone con diabete che si vedono escluse dalla possibilità di accedere alla vaccinazione.





In generale riteniamo inaccettabile che l’applicazione dei criteri disposti dal piano vaccinale non sia equa sul territorio nazionale e chiediamo un immediato allineamento alle regioni che non rispettano le disposizioni nazionali."

Diacete Italia onlus segnala ancora: " Anche dalle realtà virtuose riceviamo quotidianamente segnalazioni di persone che, nonostante rientrino palesemente nelle definizioni delle fragilità, sfuggono alle liste vedendosi impossibilitate ad esservi inserite con motivazioni spesso ignote se non palesemente dissonanti dalle definizioni. E' quindi indispensabile che le Regioni attivino dei canali (numeri verdi, email

o altro) per la segnalazione di tali casi, in modo da permetterne una pronta soluzione.

Le persone che vi ricadono sono, il più delle volte, persone che oltre alla fragilità relativa

alla propria salute, presentano fragilità anche relative alla situazione familiare o al contesto

sociale in cui vivono e sono quindi - conclude il Presidente di Diabete Italia - le persone di cui dobbiamo maggiormente farci carico", come società civile.