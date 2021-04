Alghero: addio alle macerie dell'ex cotonificio - Una rinascita per il quartiere e per la città





Il progetto prevede una sala conferenze da 250 posti, otto laboratori polifunzionali e modulari, grandi sale espositive, fab lab, centro antichi e nuovi mestieri, accoglienza, bar e punto di ristoro, nove appartamenti per accoglienza temporanea al piano superiore, giochi per bambini e spazi per anziani, parcheggi, anfiteatro, alto efficientamento energetico, autogestione energia elettrica e domotica. Per l’esecuzione dei lavori sono disponibili 3.176.043,17 euro, frutto di un finanziamento regionale il cui progetto era stato approvato dalla amministrazione comunale precedente. L'attuale amministrazione è riuscita a sveltire l'intero iter tecnico amministrativo e ad affidare, attraverso la gara di appalto, quei lavori che saranno consegnati oggi.

Stamane, venerdì 30 aprile, alle 9,30 l’Amministrazione comunale di Alghero consegnerà il cantiere per la riqualificazione del complesso dell’Ex Cotonificio di via Marconi. Il Sindaco Mario Conoci con l’Assessore alle Opere Pubbliche Antonello Peru presenzierà all’avvio del cantiere che l’impresa Imped Srl, aggiudicataria dell’appalto, dovrà allestire e condurre per l’opera che segnerà la rinascita del sito degradato nel quartiere di Sant’Agostino.