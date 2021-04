Mozione in consiglio regionale sui servizi sanitari territoriali

«La situazione già critica dei servizi territoriali», sottolinea per il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale Gianfranco Satta, primo firmatario di una mozione sottoscritta da tutti i gruppi di opposizione, «si è chiaramente aggravata per effetto del Covid, nonostante la grande professionalità e dedizione degli operatori coinvolti: i dati rilevati impongono responsabilità e celerità. La pandemia, purtroppo, è andata a incidere profondamente sulla vita dei bambini e degli adolescenti, che hanno visto fortemente limitato il normale supporto familiare e sociale, con la diminuzione dei contatti con la scuola, con i coetanei e con la riduzione drastica dei momenti di socializzazione e di quelli ludico-sportivi.





La mozione presentata è di carattere assolutamente propositivo, portiamo al presidente e all’assessore alla Sanità delle proposte pratiche e concrete, a partire dalla necessità di procedere con premura alla nomina del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, su cui era già intervenuta la collega Maria Laura Orrù, che rappresenta una figura cardine per tutelare i diritti degli interessati in tutte le sedi istituzionali competenti». A destare preoccupazione, inoltre, è il fatto che nell’ultimo anno sono notevolmente aumentati tanto gli episodi di discontrollo degli impulsi, quanto e soprattutto gli episodi di autolesionismo, i tentativi di suicidio e l’aggravarsi delle patologie pregresse, come i disturbi del neurosviluppo e i disturbi alimentari: «Si sta inesorabilmente registrando», continua Satta, «un'ulteriore crescita del divario tra domanda di salute e qualità della risposta assistenziale, la quale al momento appare sempre meno gestibile. Serve porre rimedio in tempi brevi».

Numeri che destano preoccupazione, quelli legati alla crescita delle patologie psichiatriche in età evolutiva: l'occupazione dei posti letto ospedalieri di degenza ordinaria ha raggiunto il 100 per cento nell'ultimo anno, con picchi del 120 per cento negli ultimi mesi; lo stesso vale per il numero di accessi e l'occupazione dei posti letto in day hospital, che si mantiene su livelli elevatissimi: 246 accessi a marzo 2021 a Cagliari e 68 da gennaio al 25 aprile a Sassari, con tassi di occupazione media che superano il 200 per cento.