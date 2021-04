Manifestazione a Roma dei lavoratori Air Italy

Questo vale ancora di più per i lavoratori di Airitaly, vittime due volte: innanzitutto a causa della vergognosa “bufala” industriale chiamata Qatar Airways, fatta con l’avallo del sistema politico e sindacale a partire dal Governo Renzi, su cui nessuno ha fatto neanche la minima autocritica, onde evitare assunzione di responsabilità seppur tardive, pagato nel 2016 dai dipendenti con centinaia di licenziamenti e sacrifici economici pesantissimi per arrivare nel 2020 all’epilogo che tutti conosciamo, la liquidazione dell’azienda e il licenziamento imminente di 1500 lavoratori.





La seconda volta come vittime sacrificali di un sistema che non vuole cambiare, stretto tra una Commissione UE che sta impedendo la presenza di un vettore italiano di dimensioni adeguate in un mercato di 165 milioni di passeggeri, e la complicità del Governo Draghi che continua a non avere una linea di politica industriale strategica in un settore così importante per una delle maggiori potenze economiche mondiali. Non è accettabile che Azienda e Istituzioni, con atteggiamenti certamente diversi ma purtroppo con la medesima vacuità di contenuti, sembrino prendere tempo per portarci dritti verso il licenziamento come ineluttabile esito di una vicenda in cui le responsabilità sono precise e facilmente individuabili. Se qualcuno si illude che tutto ciò avverrà nel silenzio, si sbaglia di grosso.





Rivendichiamo il tempo di individuare una soluzione industriale che dia risposte ai lavoratori, chiediamo il sostegno al reddito per tutto il tempo necessario per ritornare al lavoro. Ci sembra il minimo per tutti quei lavoratori che hanno subito i danni e le ingiustizie dalla malagestione aziendale e dalla inaffidabilità politica passata che ci auguriamo non sia anche presente. Su questi temi - concludono i sindacati - lanciano una manifestazione nazionale a Roma per il prossimo maggio per il personale Air Italy in concomitanza con l’avvio della fase ministeriale della procedura di licenziamento collettivo."

L' Associazione Piloti, COBAS Lavoro Privato e USB Unione Sindacale di Base hanno diffuso una nota nella quale affermano: "Quello che sta accadendo ai lavoratori Air Italy così come a quelli dell’intero settore del trasporto aereo italiano è il sintomo del decadimento industriale e della mancanza di prospettive nel nostro Paese a cui non ci vogliamo rassegnare. Al di là delle tante belle parole spese dai governanti nazionali e locali negli ultimi anni e a seguito della pandemia, la cruda realtà è che il conto delle crisi aggravate dal COVID - che ha raso al suolo il traffico aereo mondiale - lo pagheranno i lavoratori italiani.