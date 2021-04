Cronaca Santa Teresa di Gallura: arrestato un pregiudicato di 44 anni

Al termine delle indagini i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Tempio hanno proceduto all'arresto di un pregiudicato di 44 anni, destinatario dal gennaio del 2021 di un ordine di esecuzione pena per reati di atti persecutori, danneggiamento e procurato incendio, commessi nel 2017.L'uomo era riuscito a far perdere le proprie tracce riuscendo così a sottrarsi all'ordine di cattura. Ma ieri, in seguito a ulteriori informazioni, i carabinieri di Tempio hanno monitorato una abitazione nel centro di Santa Teresa di Gallura dove si riteneva che il pregiudicato avesse trovato dimora. Informazioni che sono risultate esatte. Il 44enne, che non ha opposto resistenza, è stato così arrestato. Deve scontare una pena residua di 3 anni e 11 che sconterà nel carcere di Bancali dove è già stato trasferito.