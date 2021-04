"Massiccione" incontra la Guardia Costiera - Una lezione speciale dell'ultrarunner cagliaritano

Il suo intervento, ha visto un grande coinvolgimento emotivo da parte del personale, per la sua straordinaria umanità e passione, un ulteriore stimolo per dare sempre il massimo per il raggiungimento degli obiettivi “il duro lavoro e la perseveranza sono la ricetta per andare alla ricerca del successo, e quando il fisico sembra abbandonarci ecco che la testa fa la differenza, quel serbatoio fondamentale che metti in moto quando l’energia fisica finisce”. Il Comandante Valente ha voluto esaltare le doti dell’uomo e dell’atleta dalla straordinaria forza, che fanno di Zanda un grande esempio di vita e “resilienza”.

L’atleta, famoso nel mondo per le sue innumerevoli imprese sportive estreme, è stato accolto dal Direttore Marittimo di Cagliari C.V.(CP) Mario VALENTE. Durante la sua lezione, ha raccontato la sua vita e la drammatica esperienza sportiva “la Yukon Artic Ultramarathon” costata l’amputazione degli arti. Zanda, ha avuto parole di elogio nei confronti dei militari, esternando una “sana invidia”, paragonando le sue gesta sportive “allo straordinario lavoro quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini della Guardia Costiera, fatto di sacrifici, rinunce e rischi che bisogna calcolare”.