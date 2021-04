Lo stato di salute della pesca nel Bel Paese

Si terrà oggi il primo “Rapporto Annuale sul controllo pesca in Italia” che si svolgerà on line il 29 aprile alle ore 10.00, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Sen. Francesco Battistoni e del Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino.





Interverranno , inoltre, il Direttore Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura del Mipaaf, Dott. Riccardo Rigillo, il Direttore Esecutivo dell’Agenzia Europea di Controllo Pesca (EFCA), Pascal Savouret, e i rappresentanti della Control Unit della Commissione Europea.

Realizzato dal Centro di Controllo Nazionale Pesca (CCNP) del Comando Generale, il rapporto fornisce un’istantanea completa e trasparente delle attività di controllo svolte nel corso del 2020 in uno dei settori economici più importanti e trainanti del Paese.





Il Rapporto annuale, non solo illustra l’organizzazione del controllo della pesca in Italia, ma costituisce, altresì, un documento ufficiale da cui attingere i dati su come viene contrastata in Italia la pesca illegale, la quale costituisce una minaccia per gli stock ittici, per l’ambiente e per la salute del consumatore.

Il link per accedere al collegamento streaming: https://youtu.be/CC45d7O_FS8.

A coloro i quali, scrivendo all’email guardiacostiera@guardiacostiera.it, si accrediteranno all’evento, verrà riservato l’invio in anteprima del Rapporto annuale pesca e di un abstract delle tematiche trattate dalla pubblicazione.