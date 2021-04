Il grande cuore dei tassisti italiani: tutti in taxi per donare il sangue

Per il 70-75% dei casi l'unica terapia a tutt'oggi è la trasfusione di sangue, unica cura immediata per noi talassemici nonostante le terapia alternative". Spiega Raffaele Vendigni, presidente della United. " E il contributi dei tassisti italiani per la ttela degli emofiliaci e del fabbisogno di sangue nei prresisi ospedalieri - affermano Massimiliano Antonello e Rosanna Uncinotti , responsabili Tutti taxi per amore. La categoria quando viene chiemata è sempre attiva, a disposizione di chi ha bisogno, sostiene Giorgio Bini, vice presidente di Radiotaxi So.Ca.Ta di Firenze.

Il 29 aprile l'Associazione Tutti Taxi per Amora insieme ai tassisti di 19 città italiane, Roma, Milano, Brescia,Bergamo,Torino, Genova, Trieste,Mestre,Firenze, Livorno, Sassari, Cagliari, Salerno, Bari, Brindisi, Lecce, Messina, Catania e Trapani, promuove " L'Albero del sangue non esiste " . I donatori e gli aspiranti tali, possono chiamare il numero346 800 4680 per prenotare il taxi che li accompagnerà al centro trasfusionale della loro città.Tutti Taxi per Amore accoglie la richiesta della YUnione Nazionale Itaaliana talassemici e drepanocitici."