Il sindaco Mario Conoci e la ricorrenza dell'insurrezione - Ora dobbiamo "cacciare" il virus, tutti insieme

E da Algheresi lo facciamo, con grande determinazione e orgogliosamente". Così il sindaco Mario Conoci a commento di uno straordinario evento storico e culturale come quello di Sa Die ma che necessariamente passa in secondo piano davanti a un nemico terribile quale si è rilevato il Covid 19. Non a caso Conoci cita il centro vaccinale del Mariotti, una realtà operativa efficace, fatta da uomini e donne che hanno perfettamente capito che si potrà tornare a vivere serenamente soltanto dopo la "cacciata " del virus, come avvenne con i piemontesi nel 28 aprile del 1794 . Allora Sa Die potrà essere festeggiata con tutto l'entusiasmo che merita.

"Sa Die de sa Sardigna, la giornata del Popolo Sardo, oggi ricorda l’esperienza dell’insurrezione sarda del 1794. Il 28 aprile di quell’anno si apre, con la cacciata dei piemontesi, l’esperienza di una rivoluzione sarda che conserva il sogno di una terra libera, aperta al mondo e all’Europa. Ma ci ricorda soprattutto oggi quanto sia importante, determinante, vincere la battaglia epocale che stiamo affrontiamo contro un nemico nei cui confronti stiamo schierando ogni nostra forza, ogni nostro mezzo, ogni impegno. Viviamo da oltre un anno un incubo dal quale stiamo cercando di uscire, e questo rischia di farci vedere meno importanti le battaglie che comunque non dobbiamo sospendere, anche se interamente immersi in una tempesta di dati, di angosce e speranze. Ma il nostro pensiero è il futuro. Per questo lavoriamo tutti i giorni su tutti i fronti per programmare il ritorno alla normalità, e abbiamo investito tantissimo del nostro impegno sul nostro centro vaccinale che funziona con eccellenza, perché questa battaglia si vince con i vaccini, non c’è altra strada.