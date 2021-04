Cagliari: cambia l'appalto, lavoratori a casa

"Dal 1 aprile 10 addetti del servizio rimozione del Comune di Cagliari si trovano in cassa integrazione, dal 29 aprile non avranno più il lavoro." La segnalazione giunge dal coordinamento del Sindacato Generale di Base in una nota a firma di Luca Locci che aggiunge: "Cambia l'appalto al Comune di Cagliari e vengono lasciati sulla strada 10 addetti al servizio rimozione. Oggi i dieci lavoratori si sono dati appuntamento nella sede che li ha ospitati per quasi 30 anni. Non hanno nessuna intenzione di arrendersi, ma hanno una gran voglia di conquistare e tenersi stretto il loro posto di lavoro, soprattutto in un periodo di crisi come questo. In poco tempo si sono visti cancellare il loro futuro e tutti gli investimenti che hanno fatto per migliorare i servizi e per cui lavoravano.





Da stamane i lavoratori sono riuniti in assemblea permanente nella sede che li ha ospitati , pronti a tutto, anche a bloccare le strade in entrata e in uscita da Cagliari. Cercheranno di mantenere a tutti i costi il loro posto di lavoro.

I lavoratori hanno interessato della loro vertenza anche il Prefetto di Cagliari, il Questore, il Sindaco di Cagliari e l’Assessore alla Sicurezza e patrimonio del Comune di Cagliari.





Il Sindacato Generale di base, esprime preoccupazione per la situazione venutasi a creare nell’appalto del servizio carro gru del Comune di Cagliari. A far data dal 29 aprile dieci lavoratori non avranno più la garanzia del posto di lavoro. Questa situazione rischia di avere un pesante impatto nella vita di dieci famiglie.





Superfluo evidenziare il rischio sociale che si potrebbe creare e alimentare in una situazione difficile, come quella attuale, che sta attraversando tutto il paese. Conclude il Sindacato Generale di Base.