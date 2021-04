Oltre 2 mila controlli dei passeggeri in arrivo

Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19.





Tra le ore 18 del 25 aprile e le ore 18 del 26 aprile, sono stati effettuati 2.113 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 986 nell’aeroporto di Cagliari e 223 in quello di Alghero; 669 nel porto di Olbia, 222 in quello di Porto Torres e 13 a Santa Teresa di Gallura. Sono state notificate sei contestazioni all’aeroporto di Cagliari per mancata registrazione nell’applicazione ‘Sardegna sicura’. Sono stati effettuati anche 31 controlli nel territorio con una contestazione ad un cittadino della provincia di Sassari che si sarebbe dovuto trovare in quarantena.