Cronaca Sassari: avventori sanzionati per assembramento e bar chiuso per 5 giorni

Nel pomeriggio di sabato scorso i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Sassari sono intervenuti in un pubblico esercizio e hanno proceduto alla identificazione di tutti gli avventori che stavano consumando tranquillamento al banco di mescita. Sono stati sanzionati per aver partecipato a una forma di assembramento. Il titolare dell'esercizio è stato raggiunto da una sanzione accessoria che ha comportato la chiusura del bar per 5 giorni.