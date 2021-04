Cronaca Alghero: mancano i vaccini - Rimodulate le somministrazioni

Il centro Hub del Mariotti è diventato una macchina da guerra, un meccanismo che si è perfezionato in brevissimo tempo al punto da rappresentare un esempio in tutta l'organizzazione dei punti vaccinali predisposta dalla Regione e dalla Protezione civile. Non vi è alcun dubbio che tale risultato è stato raggiunto per lo straordinario impegno dimostrato da tutta la squadra, dai vertici dell'apparato sanitario, medici, infermieri, operatori della sanità e da quella preziosa batteria di uomini e donne rappresentate dai volontari. Un bel risultato dunque, unanimemente riconosciuto, ma che entra in collisione con l'approvvigionamento dei vaccini, la materia prima senza la quale tanto impegno risulta vanificato. Carenza, che si è verificata per due volte in pochi giorni, che sta rivelando invece che un altro apparato, sia nazionale che regionale, si muove in questa inaspettata trincea dell'emergenza e della salute della gente, in modo non rispondente alle reali necessità. Forse sarebbero utili più dosi di vaccino che interviste, dichiarazioni, comunicati e selfie. Dal Comune giunge intanto una nota secondo la quale a seguito della carenza delle dosi di vaccino necessarie, la campagna vaccinale dell’Hub del Mariotti proseguirà, sino nuove comunicazioni, con con la seguente rimodulazione: Domani, martedì 27 aprile, saranno garantite le somministrazioni delle seconde dosi secondo la modalità già prevista, le dosi ai cittadini con più di 80 anni che non hanno ancora ricevuto il vaccino e ai pazienti fragili. Il calendario prevedeva per domani le vaccinazioni per i cittadini nati nel 1961, programma che riprenderà non appena saranno disponibili le dosi. Il report delle somministrazioni di oggi ha toccato quota 816 vaccini , somministrati ai nati negli anni 1959/1960. "La macchina del centro vaccinazioni del Mariotti sta lavorando ad un ritmo eccellente, con una collaudata organizzazione che rappresenta un eccellenza di questa lotta alla pandemia. Auspichiamo che questa volta lo stop delle forniture nazionali sia breve e che si possa tornare immediatamente a riprendere il ritmo estremamente positivo del centro del Mariotti". Questa la dichiarazione del Sindaco di Alghero Mario Conoci i cui toni ragionevolmente equilibrati , si teme, possano tranquillizzare gli apparati, regionali e nazionali, della distribuzione dei vaccini.