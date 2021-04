Cronaca Porto Torres: arriva la "Festha Manna"

Domani martedì 27 aprile, alle ore 10.00 presso l’Aula Capitolare della Basilica di San Gavino in Porto Torres, è convocata una Conferenza stampa durante la quale S. Ecc. Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo Metropolita di Sassari, e Massimo Mulas, Sindaco di Porto Torres, comunicheranno il programma e le modalità con cui si svolgerà a Porto Torres la tradizionale festa “grande” in onore dei Santi Martiri Turritani. Il calendario delle celebrazioni e le novità introdotte sono frutto della considerazione delle attuali restrizioni dovute alla pandemia in corso.