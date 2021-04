Cronaca Tentato omicidio in un ovile: arrestato un bracciante di 26 anni

Sembra sia stata una lite per futili motivi a spingere M.A.T, bracciante oschirese di 26 anni, a colpire con una forbice tosapecore un suo collega rumeno di 50 anni. L'episodio è avvenuto nella azienda agraria di Monte de Sas Fuscas, nelle campagne di Oschiri. E' stato lo stesso proprietario dell'azienda agraria a chiamare il 118 e successivamente i Carabinieri della stazione di Oschiri i quali, accertato l'episodio, hanno immediatamente provveduto ad arrestare il bracciante per tentato omicidio. L'uomo, su disposizione del procuratore Giovanni Porcheddu, si trova ora nel carcere di Bancali. Il giovane bracciante ha confessato. Le condizioni della vittima non sarebbero particolarmente gravi.