Settimana cruciale per il pranzo delle Terme di Sardara

Giorni decisivi per i protagonisti del pranzo alle terme di Sarda del 7 aprile scorso. Entro la settimana infatti l'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Cagliari con l'ipotesi di reato di peculato e omissione di atti di ufficio a carico della quarantina di persone, tutti dirigenti a vario titolo della amministrazione regionale, che a quel pranzo hanno partecipato, dovrebbe concretizzarsi con atti formali oltre a concludere la fase di accertamento in corso con gli interrogatori ancora in in corso. Le ipotesi di reato sostenute dai magistrati cagliaritani, Maria Alessandra Pelagatti e Giangiacomo Pilia, fanno esplicito riferimento al fatto che molti dei commensali hanno raggiunto le terme per partecipare al convivio con le auto di servizio e, nella veste appunto di pubblici ufficiali, non si sarebbero fatti parte diligente nel rispetto delle norme anticovid. Tra le Procure in attività anche quella militare per quanto riguarda il comandante della Brigata Sassari, tra gli ospiti del pranzo.





Ma a margine della vicenda, dei clamori che ha provocato, e delle conseguenze che si stanno determinando, sul piano politico, amministrativo e giudiziario, da quel 7 di aprile c'è una domanda alla quale appare, al momento, estremamente difficile dare una risposta : che cosa ci facevano a Sardara, tanti esponenti pubblici con responsabilità così importanti ?

Una rimpatriata ? Un raduno di vecchi compagni di scuola ? Il pensionamento di qualcuno che aveva chiamato gli amici per festeggiare ? L'organizzazione di un torneo di calcetto dopo il Covid per dirigenti regionali?





Il 7 di aprile si celebra la ricorrenza di San Giovanni Battista de la Salle, patrono degli insegnanti, sacerdote francese, educatore, convinto assertore che l'istruzione debba essere concessa a tutti, a cominciare dai più poveri. Vuoi vedere.