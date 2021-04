L'immaginario di Mario: rapper sassarese venerdì presenta il suo album

Venerdì 30 Aprile Low-Red uscirà con il suo attesissimo album: MARIO II. Prodotto da Ilovethisbeat & Pherro e registrato tra Sassari, Milano e Londra.





Si prospetta un lavoro molto atteso e più maturo rispetto al precedente album “MARIO”. MARIO II nasce dall’esigenza personale dell’artista di fotografare i propri stati d’animo attraverso vari riferimenti al suo passato e raccontando come gli stessi influenzino il suo presente. Il sequel di “MARIO” esattamente come il suo predecessore è molto vario per quel che riguarda sonorità e tematiche e catapulta l’ascoltatore in una dimensione che solo l’artista in questione può creare. MARIO II è un mix tra adrenalina, malinconia e voglia di vivere. A Marzo è uscito con il suo singolo di lancio del 2021 intitolato “Sensibile” che è probabilmente il brano che descrive al meglio la sua personalità artistica.





Questo racconta vari episodi della sua vita facendo riferimento a situazioni anche particolarmente toccanti che hanno coinvolto parecchio gli ascoltatori facendo empatizzare i sentimenti che ha provato in determinate fasi della vita.

Mario Serra aka Low-Red è un rapper sardo nato a Sassari, classe 1998. Ha il primo approccio con la cultura hip-hop a 9 anni come break dancer in una crew locale e si riavvicina al mondo hip-hop a 12 affascinato da brani di rapper nazionali e internazionali. Dopo diversi anni passati a sperimentare nel febbraio del 2019 pubblica il suo primo progetto da solista autoprodotto “MARIO” che concretizza il suo controverso immaginario.





Nel Febbraio 2020 vince il contest prodotto da Believe in collaborazione con EsseMagazine; successivamente TRX Radio lo inserisce nella sezione Radar con il brano Sensibile prodotto da Ilovethisbeat, il suo sarà il post radar con più interazioni in assoluto.





Da qui inizia la sua scalata, fino a farsi conoscere sempre di più ottenendo un’intervista per Noisey sulla sezione musicale di Vice a distanza di poche settimane. Successivamente ottiene anche la copertina della playlist emergenti di Thaurus “Aquarius”. Il secondo singolo pubblicato è DNA e a una settimana di distanza, il 30 Aprile finalmente uscirà il suo attesissimo Album, Mario II.