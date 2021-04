La fontana di Trevi sbarca a Porto Conte - Oggi le comiche sulla Baia delle Ninfe

La vicenda ha destato il mio interesse in quanto ricordavo che, alcuni anni orsono, avevo letto che gran parte di Punta Giglio, Capo Caccia, la Dragunara e La Bramassa erano di proprietà privata, per cui ho fatto una ricerca stampa ed a conferma di ciò, ho trovato un articolo della Nuova Sardegna datato 19.05.2019, dal titolo eloquente “ il cuore di Porto conte è di proprietà privata “, in cui si affermava che 300 ettari del Parco erano di una Società Toscana e che erano in corso trattative con la Regione per acquisirle al patrimonio pubblico.





Sempre sulla Nuova Sardegna del 23 aprile 2021 e sull’Unione Sarda del 24 aprile 2021, si ribadisce la notizia di cui sopra, con relativo intervento della Deputata Paola Deiana che sollecita un intervento della Regione per l’acquisizione di quei terreni dai privati, i quali, nel frattempo, avevano intrapreso un’azione giudiziaria, a causa dell’immobilismo della Regione Sardegna nel risolvere il problema. Se tutto questo, come appare, fosse vero, ci troviamo di fronte ad una situazione paradossale, direi proprio “Kafkiana”, il trionfo dell’incapacità gestionale di Enti Pubblici che hanno utilizzato illegalmente un bene privato come se fosse pubblico, ignorando qualsiasi sollecitazione a trovare un accordo a vantaggio della fruizione, di un inestimabile bene paesaggistico, da parte della collettività.





Come se non bastasse, in data 15 marzo 2021, sulla Nuova, appare un altro articolo dal titolo “Il Parco di Porto Conte location a pagamento” con tanto di tariffe per coloro che volessero filmare o fotografare i vari siti del Parco stesso (compreso quelli privati). Non vorrei sembrare irriverente ma quest’ultima notizia mi ricorda un film di Totò che vendeva la Fontana di Trevi e faceva pagare 100 lire per una fotografia. Josep

In questi giorni si fa un gran parlare del Parco Regionale di Porto Conte, articoli di stampa, mobilitazione popolare e relativo Comitato “per Punta Giglio”. Motivo del contendere l’autorizzazione concessa, a seguito di gara pubblica, ad una cooperativa per la riconversione a struttura ricettiva della ex batteria navale di Punta Giglio. Un coro unanime di disapprovazione per la sottrazione di un bene pubblico a beneficio di privati, con relativo danno all’integrità paesaggistica del sito.