Cronaca Sardi & Sicuri va in archivio con oltre 300 mila test eseguiti - Coinvolti 23 Comuni del Sassarese

Sardi e sicuri, la campagna di screening della Regione per il contrasto alla diffusione del Covid-19 ha chiuso l’ultima tappa nel sassarese con il coinvolgimento di ventisette piccoli comuni che hanno concentrato l’attività di monitoraggio in un’unica giornata. Nel complesso sono stati 3.649 i test antigenici eseguiti nelle sedi operative di Tula, Nule, Burgos, Siligo, Illorai, Cossoine, Nughedu San Nicolò, Ardara, Erula, Putifigari, Bottida, Padria, Mara, Banari, Romana, Giave, Bulzi, Ittireddu, Martis, Cheremule, Bessude, Esporlatu, Borutta, Semestene, Monteleone Rocca Doria, Muros e Cargeghe. L’adesione più alta si è registrato nel Comune di Putifigari, dove, nel corso della giornata, sono stati eseguiti oltre trecento tamponi. A oggi sono oltre 300 mila i test eseguiti nell’ambito della campagna di screening, condotta dall’Ats con la collaborazione delle istituzioni locali, in oltre la metà dei Comuni dell’Isola.