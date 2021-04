Cronaca La Polizia Stradale sequestra 300 chili di pesce

Alle ore 7.30 di oggi sabato 24 aprile, operatori della Polizia Stradale di Nuoro durante normali servizi vigilanza sulla ss131, all’altezza di Macomer, sottoponeva a controllo un furgoncino, Fiat Scudo non refrigerato e risultato privo di ATP. Gli Agenti accertano che il conducente trasportava oltre 300 kg di pescato privo dei documenti di tracciabilità e di trasporto, tra cui polpa di ricci. Per i controlli di specifica competenza interveniva anche il servizio veterinario dell’ ATS e la Capitaneria di Bosa e di Olbia. L’autista verrà sanzionato ai sensi della normativa vigente e della L.154/2016, nonché per la violazione della zona rossa, non avendo titolo per circolare. Il pesce confiscato, compatibilmente con condizioni conservazione, sarà dato in beneficenza alla Caritas ed alla “Onlus Arobaleno”.