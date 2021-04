Omicidio del barista sassarese: c'è un fermato - Un giovane filmato dalle telecamere

La sezione operativa della Compagnia di Carabinieri di Sassari, nella tarda serata di ieri ha rintracciato e fermato C.D., 24enne sassarese, sospettato dell'omicidio di Antonio Fara, il gestore della pasticceria Sechi di Sassari , trovato privo di vita nella sua abitazione con una profonda ferita alla testa.





Il giovane fermato è stato individuato mentre si trovava seduto in una panchina alla periferia della città mentre beveva una birra, da solo. All'atto dell'arresto non ha voluto parlare con gli investigatori. I sospetti su C.D. sono stati confermati dalla visione dei filmati delle telecamere installate nel condominio e nelle immediate adiacenze della abitazione della vittima. Il giovane è stato riprese mentre entrava e usciva dall'appartamento di Antonio Fara in orari compatibili con l'omicidio.





Da alcune testimonianze risulta inoltre che il giovane era ospite del Fara da alcuni giorni. C.D. infatti pur essendo di buona famiglia da un po' di tempo viveva di espedienti. Ancora da accertare le motivazioni che avrebbero portato all'uccisione del barista. Il giovane fermato ha qualche precedente per violenza ed è inoltre un cultore di arti marziali. I militari del R.I.S. di Cagliari stanno intanto proseguendo le verifiche all'interno dell'abitazione del Fara per raccogliere eventuali elementi in grado di ricostruzione con maggiori certezza quanto avvenuto .