Sassari: bitume in via Rosello - Protesta la Lega

Non è certo una novità che a Sassari i lavori per la riparazione delle strade consistano spesso in rattoppi provvisori delle buche destinati poi a restare per anni. Ancora più grave è però quando i rattoppi entrano in contrasto con la bellezza, che dovrebbe essere oggetto di attenzione e tutela in quello che è il cuore della città: il suo centro storico. La Lega città di Sassari, unendosi all'indignazione dei cittadini, segnala l'intervento di copertura delle buche in Via Rosello voluto dall'amministrazione comunale. Quello che si vede sono dei rattoppi in bitumato in chiaro contrasto con il resto della pavimentazione in basolato di pietra.





"Un pugno agli occhi quello che si vede in Via Rosello, un insulto inaccettabile alla bellezza della città" commenta così la Lega per tramite della coordinatrice cittadina Marina Puddinu."Sassari non è certo nuova ad interventi di pessimo gusto come questo - prosegue Marina Puddinu. Anche la precedente giunta comunale di centrosinistra aveva dato dimostrazione di scarsa attenzione al decoro urbano. I civici però, nonostante le tante parole e promesse della campagna elettorale, sembrano essere ancora una volta in perfetta continuità amministrativa con i loro predecessori.





La Lega prende le distanze da questo modo di operare e chiede ancora una volta fatti concreti sul centro storico. Sicurezza, riqualificazione, sviluppo economico e valorizzazione della bellezza, sono quello che i cittadini aspettano da troppo tempo e ci chiediamo per quanto ancora il centro storico sarà preda del pessimo gusto e del degrado". "Ci auguriamo sia realmente un intervento provvisorio e chiediamo di fare in fretta, perché è veramente ora che la bellezza riconquisti il suo valore. Purtroppo la città è stata per troppi anni abituata a scempi di questo tipo celati dietro la scusa della provvisorietà, a cui ormai si fatica a credere", conclude così Giovanni Miscali, coordinatore provinciale della Lega Giovani.