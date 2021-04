Ultime ore per le candidature all'autorità portuale

Scade domani 25 Aprile il termine per la presentazione della manifestazione di interesse per il rinnovo del management delle Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna e Mare di Sicilia occidentale. Gli interessati debbono presentare il proprio curriculum vitae all'indirizzo ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it , specificando nell'oggetto l'Autorità o le Autorità di sistema portuale per le quali si intende presentare la candidatura. Attualmente il presidente dell'autorità di sistema dei porti Mare di Sardegna è Massimo Deiana, mentre quello del Mare di Sicilia occidentale è Pasqualino Monti. La nomina viene effettuata dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, d'intesa con i governatori delle Regioni interessate, sentite le Commissioni parlamentari.,