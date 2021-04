Sbarca a Isola Bianca con oltre 50 mila euro nascosti nel cruscotto dell'auto - Operazione delle Fiamme Gialle

Il viaggiatore, C.G., siciliano di 52 anni, disoccupato, non è stato in grado di fornire spiegazioni circa il possesso di tanto denaro in contanti. Una volta nella caserma di via Salgari a Olbia sono stati svolti approfondimenti e si è così appreso che l'uomo era un un pregiudicato gravato da numerosissimi precedenti di polizia, un sorvegliato speciale con obbligo di dimora.





Secondo la normativa antimafia persone raggiunte da questi provvedimento debbono comunicare anche le proprie variazioni patrimoniali. Obblighi che il siciliano non aveva evidentemente assunto. Il procuratore della Repubblica di Tempio , dottor Gregorio Capasso, ha quindi disposto il sequestro dei 55,460 euro in contanti e tutti di taglio da 10 euro. L'uomo è stato quindi denunciato per omessa segnalazione della variazione del proprio patrimonio, reato che prevede pene da 2 a 6 anni e sanzioni pecuniarie da 10 a 20 mila euro oltre alla confisca dei valori.

I militari della Guardia di Finanza in servizio nello scalo portuale di Olbia Isola Bianca nel corso dei controlli di un passeggero appena sbarcato da un traghetto proveniente da Civitavecchia alla guida di un'utilitaria , nel momento che entrava in contatto con i finanzieri , manifestava subito un nervosismo che non appariva giustificato. L'atteggiamento ha quindi stimolato gli uomini delle Fiamme Gialle ad approfondire le verifiche sull'auto e dai pannelli del cruscotto, che venivano rimossi, sono spuntate tre confezioni che contenevano diverse decine di mazzette da 10 euro per un ammontare complessivo superiore ai 50 mila euro.