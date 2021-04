Insabbiamento porto di Buggerru: incontro al Ministero

Lo segnala Eugenio Zoffili , coordinatore della Lega in Sardegna : "Ieri ho incontrato, presso il Ministero dell'Ambiente, il sottosegretario di stato Vannia Gava, dove abbiamo aperto un tavolo sul problema dell'insabbiamento del porto di Buggerru, nel Sud Sardegna, che vedrà coinvolti anche il MIT e l'amministrazione comunale. Ho sottolineato al sottosegretario l'urgenza di procedere al dragaggio del sedime portuale, operazione indispensabile per ridare speranza a un paese che rischia di scomparire e a una grossa parte del Sulcis Iglesiente che soffre molto la mancata operatività dello scalo. L'economia della zona è in ginocchio, i pescatori non possono lavorare, le imbarcazioni non possono attraccare, ogni attività è bloccata dall'assurda burocrazia che non consente di spostare dal porto la sabbia in eccesso.





Ritengo molto importante l'apertura del tavolo, che auspico possa portare a un celere superamento degli ostacoli in modo tale che questo splendido paese guidato dal Sindaco Laura Cappelli, dove ho effettuato un sopralluogo la scorsa settimana con il consigliere regionale Michele Ennas".