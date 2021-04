Sassari: i carabinieri arrestano 2 topi d'appartamento e recuperano i gioielli rubati

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Sassari hanno eseguito due provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di M.D. 30 anni, e M.N., di 37, entrambi sassaresi, ritenuti responsabili di furto e ricettazione.

I due si trovavano già rinchiusi nel carcere di Bancali per altri reati.





Lo scorso 8 aprile entrambi si erano introdotti in una abitazione del centro di Sassari rubando gioielli per un valore di circa 15 mila euro. Il furto era stato messo a segno approfittando del momento in cui la proprietaria dell'abitazione si era allontanata per fare la spesa. La conoscenza del tessuto criminale cittadino ha consentito ai carabinieri di risolvere la partita in sole 24 ore. Con una improvvisa perquisizione dell'abitazione che i due occupavano, i militari hanno infatti trovato gran parte dei gioielli che erano stati rubati alla signora. Ora il provvedimenti restrittivi.