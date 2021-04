Cronaca Sardi & Sicuri: ultima tappa dello screening nel Sassarese

Si concentrerà interamente in un’unica giornata la terza e ultima tappa sassarese della campagna Sardi e sicuri. In totale sono ventisette i Comuni che sabato 24 aprile parteciperanno allo screening promosso dalla Regione e Ares-Ats per contrastare la diffusione del Covid-19: Tula, Nule, Burgos, Siligo, Illorai, Cossoine, Nughedu San Nicolò, Ardara, Erula, Putifigari, Bottida, Padria, Mara, Banari, Romana, Giave, Bulzi, Ittireddu, Martis, Cheremule, Bessude, Esporlatu, Borutta, Semestene, Monteleone Rocca Doria, Muros e Cargeghe. I cittadini che volessero sottoporsi al tampone antigenico per la rilevazione del Coronavirus, potranno richiedere il test gratuitamente presentandosi dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 in una delle sedi operative, muniti di tessera sanitaria.



SEDI SCREENING 24 APRILE

TULA - Auditorium comunale

NULE - Palestra comunale, p.zza San Pietro+

BURGOS - Palestra comunale

SILIGO - Centro sociale, via Carta

ILLORAI - Palestra comunale, via Cocco

COSSOINE - Centro sociale, via V. Emanuele

NUGHEDU SAN NICOLÒ - Palestra, Corso Umberto; Ex Cinema, Via Cagliari

ARDARA - Centro sociale, via Bachelet ERULA - Palestra comunale, via Frau

PUTIFIGARI - Palestra comunale, via Mario Delitalia

BOTTIDDA - Centro di aggregazione, via Funtana Ezza

PADRIA - Aula consiliare

MARA - Caseggiato scolastico, via Roma

BANARI - Locale polivalente, via La Marmora

ROMANA - Ex scuola media, via Berlinguer

GIAVE - Centro sociale, viale Italia

BULZI - Centro sociale via Roma

ITTIREDDU - Palestra polivalente via Cavour

MARTIS - Centro polivalente, loc. sa tanca de idda

CHEREMULE - Salone parrocchiale

BESSUDE - Centro Sociale, via della Madonnina

ESPORLATU - Centro culturale polivalente, via Brigata Sassari.

BORUTTA - Centro polifunzionale, Corso Trieste

SEMESTENE - Sala consiliare del comune, piazza Dante Alighieri

MONTELEONE ROCCA DORIA - Struttura Albergo – via Orti

MUROS - Centro culturale renato loria, via Brigata Sassari

CARGEGHE - Centro sociale, via Nazario Sauro