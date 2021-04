L'architetto Tiziana Campus eletta ai vertici dell'Ordine nazionale

La direzione generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia ha proclamato gli eletti alla carica di Consigliere per il quinquennio 2021-2026. “Un risultato straordinario, frutto di ascolto, impegno e passione” è il suo primo commento, nel ringraziare i numerosi colleghi del grandissimo consenso ricevuto da ogni parte d'Italia. E’ la prima volta dal 1923, anno della sua istituzione, che la Sardegna è rappresentata nel Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, un risultato sottolineato con grande soddisfazione ed orgoglio dal Consiglio dell'Ordine di Sassari. Libero professionista sassarese, impegnata nel pubblico e nel privato, Tiziana Campus vanta un’esperienza decennale nella pubblica amministrazione con attività di responsabile dell'area tecnica, progettazione e supporto nei procedimenti tecnico-amministrativi.





Ha sempre sostenuto la centralità ed il ruolo dell'Architetto, convinta dell'esigenza di valorizzare le numerose professionalità e prevedere nuove azioni capaci d’invertire l'attuale contingenza e rilanciare nello stesso tempo il sistema ordinistico nel suo complesso. Dal CSM al CNR, passando per la Reuters, lo straordinario risultato conseguito da Tiziana Campus al CNAPPC s’inserisce in un contesto che vede diverse donne rivestire ruoli apicali nel Paese.

