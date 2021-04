Maestralata in Provincia a Sassari: si dimette il commissario

Il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, avrebbe rassegnato le dimissioni dall'incarico. L'esponente dei Riformatori Sardi avrebbe deciso di restituire il suo mandato nelle mani del presidente della Regione Solinas, dopo il pranzo alla Terme di Sardara , al quale parteciperanno una quarantina di persone, interrotto dall'arrivo della Guardia di Finanza per violazione delle norme sanitarie antivirus che sarebbero state evidentemente violate.





Fois era ormai in scadenza di mandato in quanto dal 21 maggio prossimo l'ente intermedio della Provincia di Sassari entrerà a far parte della Rete Metropolitana di Sassari e quindi entrerà nelle competenze dell'attuale sindaco di Sassari Nanni Campus.