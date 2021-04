Il sassarese Matteo Sanna Re della pizza nel programma “King fo Pizza”

Il format in onda su Sky Italia, Canale Italia e sul canale YouTube di NIPfood, organizzato e realizzato dalla Nazionale Italiana Pizzaioli.





A sfidarsi nella ventesima ed ultima puntata sono stati, oltre a Sanna, Eros Cavaliere, pizzaiolo di Caratura in provincia di Padova, che ha proposto una pizza Margherita rivisitata, e il leccese Oronzo Quarta, con una pizza basata su ingredienti poveri della tradizione.





“Ho voluto portare al tavolo dei giudici una pizza con dentro gli ingredienti del pranzo della domenica” dice raggiante Sanna “Patate, cozze, polpo e carciofi. Un tuffo nei sapori della tradizione del mio territorio, quello che ho sempre portato con me nel corso della mia carriera. Per questo ho chiamato la mia pizza “La Sardegna in Valigia”".





Il contest, ideato da Dovilio Nardi, presidente di Nip Food (Nazionale Italiana Pizzaioli), presidente di World Masterchef Italia e vicepresidente di World Masterchef, ha incoronato il vincitore dopo gli assaggi di una giuria di eccezione costituita oltre che dallo stesso Nardi anche da Antonio Sorrentino, pizzaiolo fondatore della nota catena Rossopomodoro, e da Matteo Giannotti di World Masterchef.





