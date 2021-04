Una rumena di 43 anni, M.A.D. è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di Arzachena in flagranza di reato per aver sottratto a un supermercato di via Costa Smeralda a Olbia 7 bottiglie di alcolici per un valore complessivo di 150 euro.

Nel corso di una perquisizione dell'auto della donna i militari hanno scoperto altra merce per altri 2 mila euro di valore. Merce proveniente da altri furti effettuati nella stessa giornata in diverse attività commerciali della zona.