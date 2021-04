Porto Torres: incendio nella sala macchine di un traghetto - Esercitazione di Guardia Costiera e Vigili del Fuoco

E’ stata un’esercitazione estremamente articolata e complessa, quella posta in essere dalla Capitaneria di porto di Porto Torres e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari. L’esercitazione, che mette in atto la collaborazione funzionale e di reciproco supporto auspicata nella Convenzione stipulata tra il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa Civile e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto è stata pianificata congiuntamente nei giorni precedenti e ha visto uomini e mezzi dei due Comandi operare in sinergia per soccorso a persone e attività antincendio a bordo.





Nello specifico la sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto una segnalazione di incendio nella sala macchine di un traghetto a circa due miglia dall’imboccatura del Porto di Porto Torres. Durante l’esercitazione è stata simulata anche la presenza di feriti a bordo successivamente recuperati dalla motovedetta SAR CP 810, dall’elicottero Drago 62 dei VV.F. con l’ausilio del nucleo sommozzatori dei VV.F. L’attività antincendio, che ha visto operare congiuntamente il personale specialista nautico dei due Comandi congiuntamente al personale terrestre dei VV.F. ha avuto anche il compito di verificare l’efficienza di nuove apparecchiature a disposizione dei Vigili del Fuoco e la compatibilità delle stesse ad essere impiegate a bordo delle motovedette della Capitaneria di porto.





L’importanza dell’esercitazione è testimoniata dalla presenza, sullo scenario di intervento, del Comandante della Capitaneria di porto Gianluca Oliveti, dell’Ing. Girolamo Bentivoglio Fiandra – Comandante Provinciale dei VV.F. di Sassari e dell’Ing. Marco Frezza – Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco, appositamente arrivato da Cagliari.