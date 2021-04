FSI-USAE contro la chiusura della lungodegenza di Ittiri

Bisogna tenere presente che una parte del personale ha delle limitazioni documentate dal medico competente, e non possono essere adibiti ai reparti Covid pertanto saranno trasferiti negli Hub vaccinali di Sassari ed Alghero”. “Auspichiamo che questa mobilità d’urgenza non si protragga oltre i 30 giorni come previsto dal CCNL, in quanto, in una nota ricevuta dal responsabile della Lungodegenza si parla anche del trasferimento di arredi, computer e farmaci”.





“All’Assessore regionale alla Sanità, dott. Nieddu, in, chiediamo di assumere urgentemente personale: medici, infermieri, tecnici di laboratorio, tecnici di radiologia, oss e vigilare sullo scorrimento celere di tutte le graduatorie in vigore”, conclude la Segretaria territoriale dell’FSI– USAE Mariangela Campus.

“Ancora un volta si viaggia nell’incertezza: in un momento in cui bisogna potenziare invece si chiude e i disagi li sopportano i cittadini. Così sta avvenendo per il reparto di Lungodegenza di Ittiri, un fatto che crea molte perplessità e sul quale esprimiamo il più deciso disappunto” afferma la Segretaria territoriale dell’FSI– USAE Mariangela Campus. “Si ha timore infatti che si tratti di una chiusura definitiva in quanto si sta procedendo al trasferimento dell’ intero organico presso altri servizi. Si sta chiudendo un reparto poiché mancano i medici. ma i pazienti c’erano.