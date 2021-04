Alghero: nuovo episodio di violenza in carcere - Aggredito un agente

“L’aggressione avvenuta questa mattina nel carcere di Alghero da parte di un detenuto nei confronti di un agente di polizia penitenziaria è un altro segnale allarmante delle condizioni di grave disagio in cui versano i lavoratori che prestano la loro opera all’interno delle strutture di pena e degli stessi detenuti”.





Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais che ha espresso solidarietà all’agente ferito e all’intero corpo della polizia penitenziaria. “La sicurezza per chi lavora nelle carceri deve essere garantita. Questa ennesima aggressione ripropone il tema della pericolosità che esiste all’interno delle carceri isolane e dell’inosservanza del principio costituzionale della funzione rieducativa della pena”.

Un detenuto extracomunitario ha colpito con un violento pugno in pieno volto un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Alghero. L'agente è stato trasportato in ospedale per una grave contusione, tumefazione e perdita di sangue. L'episodio, avvenuto nella mattina di martedì è oggetto di accertamenti, ha avuto per protagonista un recluso non nuovo a queste esplosioni di improvvisa violenza.