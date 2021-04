Cronaca Grosso riconoscimento internazionale alla Sardegna: una edizione speciale delle Olimpiadi

L'evento si terrà nell'Isola per consentire il debutto nel panorama mondiale dell'atletica di una nuova specialità sportiva: il salto dalla finestra. La manifestazione si terrà nel cuore del Campidano, a Sardara, in posizione baricentrica nell'Isola per consentire la massima partecipazione da Nord a Sud. La Procura della Repubblica di Cagliari, in collaborazione con la Guardia di Finanza, sta predisponendo l'elenco dei partecipanti. La comunicazione regionale manifesta ampia soddisfazione per l'ambito risultato che premia il buon lavoro svolto dall'esecutivo fino a ora. Tra gli sponsor dell'evento anche l'associazione per la protezione degli uccelli rapaci. Junivelt