Sassari: nominato il primario di chirurgia pediatrica

“In seguito alle prime segnalazioni" continua Piu "ho immediatamente protocollato un’interrogazione in Consiglio Regionale ed avviato le necessarie interlocuzioni con i vertici dell’AOU. Ho potuto apprezzare la volontà da parte dei vertici affinché si procedesse alla riapertura del bando che, finalmente, ha prodotto i risultati auspicati”. “Con grande piacere abbiamo comunicato al Consiglio Comunale l’imminente nomina del Dott. Battaglino quale responsabile della struttura di Chirurgia Pediatrica. Con l'aiuto di Antonio Piu, abbiamo dato voce a tantissimi bambini e tantissime bambine del territorio; questo è ciò che conta più di ogni altra cosa” commentano i Consiglieri Comunali di Futuro Comune, Marco Dettori e Mariano Brianda.

Esprimono soddisfazione i rappresentanti di Futuro Comune, Antonio Piu, Marco Dettori e Mariano Brianda, per l'importante risultato. “Mesi fa abbiamo dato voce al disagio di decine di genitori che chiedevano con forza un intervento delle Istituzioni locali" afferma Antonio Piu, consigliere regionale dei Progressisti "affinché si potesse porre fine all’insostenibile problematica legata alla mancanza di una vera struttura di Chirurgia Pediatrica nel nostro territorio. Carenza, questa, che costringeva i bambini e le bambine residenti nel Nord dell’Isola ad effettuare estenuanti trasferte verso altre strutture ubicate anche a migliaia di km di distanza, dato che per alcuni interventi, neanche le strutture di Cagliari sono in grado di garantire il necessario supporto.”