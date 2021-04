Arriva la collezione autunno inverno di Filippo Grandulli: "Su Feli " - Protagonista la donna sarda

Venerdì 23 aprile 2021 sarà presentato online sul sito www.filippograndulli.it e su tutti i canali social il fashion film della nuova collezione di Filippo Grandulli "Su Feli".





La collezione è una visione non didascalica dell’austerità dell’antica donna sarda, che il designer noto per prediligere il colore nero nelle sue collezioni, ha messo su carta per il prossimo autunno inverno. “Su Feli” la parola sarda che indica la rabbia. Uno stato d’animo comune in questo difficile momento che stiamo attraversando. La rabbia unita alla voglia di rivalsa e di ripresa. La donna Filippo Grandulli, è quindi coraggiosa, elegante, forte e determinata. Da un'idea dal creativo Daniele Coppi e grazie alla collaborazione di una squadra di professionisti sardi, sulle note del brano "Bellu" composto da Marascia, prende vita una sfilata di moda dall'atmosfera onirica che sottolinea quanto il nostro territorio ha da offrire sotto tutti i punti di vista. Fondamentale la disponibilità e la concessione dei proprietari del Villaggio Minerario Asproni, esempio di architettura mineraria privata tra le verdi colline del Sulcis Iglesiente che ha da poco iniziato un importante progetto di recupero. "Per questa collezione - dice Filippo Grandulli - ho coinvolto diversi artigiani e artisti che hanno realizzato esclusivi accessori. Ho trasformato i cestini sardi realizzati in carta da Angela Boeddu in cappelli e disegnato vistosi orecchini prodotti da Furighedda. È un video carico di intensità e voglia di ricominciare da parte di tutti quelli che hanno lavorato per realizzarlo".