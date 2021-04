Mercoledì webinar sulle sfide dell'agricoltura

L’e-commerce come arma per superare la crisi di vendite di prodotti agricoli causata dalla pandemia di coronavirus. È il tema del webinar “Le sfide dell'agricoltura: l’e-commerce per reagire alla crisi”, che si svolgerà on line, mercoledì 21 aprile alle ore 10.20, sulla piattaforma Google Meet, all’indirizzo https://meet.google.com/trd-svjf-tiz.





La videoconferenza è organizzata da Cia Sardegna, in collaborazione con l'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli (Agia), Donne in Campo Sardegna, La Spesa in Campagna Sardegna, Turismo Verde, e l’Associazione Agricoltura è Vita, l’ente promosso dalla Cia e deputato alla formazione, ricerca e divulgazione.





Il webinar sarà coordinato dal direttore di Agricoltura è Vita, Matteo Ansanelli, e vedrà i saluti introduttivi di Anna Maria Schirru, presidente di Donne in Campo Sardegna e Eleonora Lotto, del direttivo La Spesa in Campagna Sardegna. Seguiranno gli interventi di Laura Brida, responsabile Organizzazione e promozione eventi di Cia-Agricoltori Italiani, e di Paolo Marino, coordinatore del progetto “Dal Campo alla Tavola”. Ci sarà spazio per sottoporre domande ai relatori e quindi la videoconferenza si chiuderà con l'intervento del presidente della Cia Agricoltori italiani Sardegna, Francesco Erbì per le considerazioni conclusive su un tema che sta cambiando le abitudini dei consumatori e offrendo ai produttori un'opportunità in più per innovare i cicli aziendali e sviluppare il proprio business in linea con i tempi e gli orientamenti globali dei mercati.





Secondo i dati raccolti da Cia Agricoltori Italiani nel 2020 si è registrato un boom degli acquisti online di generi alimentari, con una crescita pari a +134% rispetto all'anno precedente. Il trend potrebbe raggiungere un ulteriore +62% entro il 2021, e in questo scenario sarà fondamentale l'apporto della piattaforma Cia dalcampoallatavola.it, primo e-commerce nazionale con protagonisti gli agricoltori italiani.