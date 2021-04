Alghero: eliminato lo spazio della vergogna tra 2 palazzi

La superficie sterrata, spesso oggetto di proteste da parte dei residenti in quella zona, è diventata un ordinato parcheggio con 40 posti auto. “Un procedura che abbiamo portato a soluzione con soddisfazione da parte di tutti – spiega l’Assessore all’Urbanistica Emiliano Piras - e che l’Amministrazione con grande attenzione e impegno sta portando avanti ulteriormente per dotarla presto di illuminazione e verde”. Il riordino dell’area si inserisce nel contesto della programmazione per l’approntamento delle opere di riqualificazione generale dell’ingresso alla città, che l’Amministrazione prevede con il progetto della zona “Don Bosco- Mariotti”.

