Cronaca Se non ci fossero bisognerebbe inventarli: vaccini per gli over 70 - Un servizio dell'Arma (video) Le Stazioni dei Carabinieri riferimento per gli anziani da vaccinare

Il comando provincia di Sassari dell'Arma dei Carabinieri ha avviato una campagna a favore dei residenti nella provincia ultrasettantenni destinatari della campagna vaccinale in corso. I cittadini iscritti nelle liste che non hanno accesso a internet e non hanno dimestichezza con la navigazione in rete,potranno recarsi nelle stazioni dei Carabinieri e chiedere al Comandante di aiutarli nell'iscrizione al sito della Regione predisposto per aderire alla campagna vaccinale. Inoltre in caso di impossibilità a recarsi in Stazione a causa di problemi di salute o altro, i cittadini possono contattare la Stazione , appena possibile, i militari si recheranno a domicilio con un tablet collegato alla rete per poter effettuare l'iscrizione al sito direttamente da casa. Questa ulteriore iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività che l'Arma si è impegnata a sostenere per fornire il proprio contributo al importantissima campagna vaccinale in atto.