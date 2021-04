Il virus si combatte anche con l'informazione

I sardi si affacciano ad una nuova settimana di zona rossa in cui sarà coi dati della diffusione del virus che ancora stentano a diminuire causando non solo sconforto, ma una stanchezza tale da rendere molte persone incredule di che cosa stia accadendo, col rischio che alcuni compiano azioni scellerate nel combattere per la propria voglia di lavorare e di muoversi liberamente. Il pericolo da tenere in considerazione diventa dunque anche la possibilità che si inneschi il meccanismo del “cercare il colpevole”, “puntare il dito contro qualcuno” e con le unghie e i denti mostrare di far valere le proprie ragioni.





E' un fatto semplice che nella natura umana esista una regola semplice: la conoscenza e la comprensione di un soggetto non può che portare alla capacità di prendere le corrette decisioni riguardo a quel soggetto. Nel caso della diffusione dei virus, la generalizzata mancanza di comprensione del soggetto, è determinata dai continui cambiamenti nelle misure intraprese per arginarne la diffusione. Più in generale, il fatto che questa conoscenza non sia disponibile in forma semplice per persone di qualsiasi livello culturale, è il primo tassello mancante per essere capaci di combattere in questo momento della pandemia.





I Ministri Volontari della Chiesa di Scientology dopo che nelle ultime settimane hanno distribuito migliaia di libretti informativi sul soggetto di cosa siano virus e batteri, come si diffondano, come ci si possa proteggere e come tenerli alla larga tramite l'uso di appropriate procedure di sanificazione, continueranno a diffondere queste informazioni con la distribuzione di questi materiali nel comune di Barrali e per nei negozi di Cagliari. I libretti prodotti, disponibili gratuitamente anche on line al sito www.scientology.it/staibene, hanno un linguaggio semplice e comprensibile a chiunque e mirano al fatto che, con la corretta comprensione, si può fare qualcosa riguardo la diffusione di virus e batteri.