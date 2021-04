Sardi & Sicuri: quasi 18 mila tamponi nel fine settimana

La campagna di screening chiude il secondo fine settimana nel sassarese con 17.692 test antigenici per la rilevazione del Covid-19 eseguiti in 23 comuni nelle giornate di sabato 17 (9.125 tamponi eseguiti) e domenica 18 aprile (8.567 test). In tutto 27 le sedi operative in campo nei comuni di Alghero, Porto Torres, Ozieri, Ploaghe, Olmedo, Bono, Bonorva, Pattada, Thiesi, Pozzomaggiore, Perfugas, Villanova Monteleone, Mores, Benetutti, Stintino, Chiaramonti, Florinas, Codrongianos, Bonnanaro, Torralba, Laerru, Sedini e Bultei.





A oggi sono 213 i Comuni che hanno aderito al progetto promosso dalla Regione per il contrasto alla diffusione del virus. Oltre 300mila i test eseguiti finora nell'arco della campagna.