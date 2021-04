Polizia Stradale: mercoledì controlli a tappeto sui limiti di velocità

Il 21 aprile 2021 in tutta Italia si svolgerà l’iniziativa europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità organizzata da ROADPOL – European Roads Policing Network. Durante il corso della giornata, gli Agenti del Compartimento Polizia Stradale per la “Sardegna” effettueranno controlli a tappeto lungo le principali arterie stradali dell’Isola, al fine di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime.Tale iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione in adesione con il Piano d’Azione Europeo 2021-2030, che ha come obiettivo quello di dimezzare il numero dei decessi da incidenti stradali e diminuire il numero dei feriti gravi.