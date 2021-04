MIO Italia: dal Governo cominciano ad arrivare le prime risposte - Incontro con Salvini

Il leader della Lega si è sempre dimostrato disponibile all’ascolto e particolarmente sensibile rispetto alle problematiche impellenti del comparto dell’ospitalità a tavola e alle relative soluzioni proposte», ha aggiunto Paolo Bianchini. «Così oggi cominciano ad arrivare i frutti dell’impegno di Mio Italia, del lavoro quotidiano di un movimento nato meno di un anno fa, in contrapposizione a chi appariva occupato a tutelare “i grandi” con l’effetto di condannare a morte centinaia di migliaia di piccoli imprenditori. Ringrazio il senatore Salvini per la concretezza e la vicinanza al nostro settore», ha concluso Paolo Bianchini.

«Registriamo con soddisfazione che il Governo ha recepito le istanze di MIO Italia riguardo le riaperture dei ristoranti con la reintroduzione della zona gialla; il blocco della ripartenza dei mutui e dei finanziamenti; il blocco degli sfratti commerciali per le imprese entrate in crisi con la pandemia. È un significativo passo in avanti». Lo ha dichiarato Paolo Bianchini, presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità. «Queste istanze sono state al centro di un proficuo incontro di MIO Italia con il senatore Matteo Salvini lo scorso 31 marzo.