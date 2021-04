Alghero: sospeso l'accesso al pubblico al Comando della Polizia locale

Lo ha disposto il Comando dei Vigili Urbani, nel rispetto delle normative emanate relativamente all'emergenza Coronavirus.Tutte le operazioni che richiedono la presenza fisica dell'interessato negli uffici potranno avvenire esclusivamente previo appuntamento telefonico contattando gli uffici interessati - Ufficio Verbali e Ufficio Ztl - dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00 al numero 079/9978116.





pol.municipale@pec.comune. alghero.ss.it ztl@comune. alghero.ss.it



Il Comandante Carmelo Pais, nel ricordare che i premessi per la circolazione e sosta dei residenti nella Zona a Traffico Limitato sono stati prorogati fino a tutto il 3 maggio 2021, informa che le istanze di rinnovo e/o rilascio dovranno essere prioritariamente presentate a mezzo PEC al seguente indirizzo:o con e-mail ordinaria da recapitare all'indirizzo

pol.municipale@pec. comune.alghero.ss.it Inoltre, tutti i contrassegni di parcheggio per disabili scaduti dal 31/1/2020 sono stati prorogati e conservano la loro validità fino al 30 aprile 2021. Le istanze di rinnovo e / o rilascio dovranno essere prioritariamente presentate a mezzo PEC al seguente indirizzo

Ulteriori informazioni telefoniche potranno essere richieste direttamente al centralino del Comando di PL al numero 079/997811, tutti i giorni dalle ore 08:00 alle 20:00.





Il Comandante Pais chiarisce, infine, che gli spostamenti dalla propria residenza per recarsi al comando devono essere autocertificati per lo stato di necessità, secondo le modalità previste dalle norme vigenti e saranno giustificati, salvo diversa valutazione della Forza di Polizia che esegue il controllo, esclusivamente per la giornata stabilita purché previo appuntamento telefonico già concordato con gli uffici interessati. La presente disposizione cessa di esplicare i suoi effetti il 25 aprile.