I Consorzi di bonifica disponibili per la campagna vaccinale

L’Anbi Sardegna si mette al servizio della Regione nella terza fase della campagna vaccinale anti Covid-19. <Abbiamo personale medico e spazi idonei destinati alla somministrazione del vaccino per il nostro personale, circa un migliaio di dipendenti>, fa sapere Gavino Zirattu, presidente dell’associazione che rappresenta e tutela gli interessi dei sette Consorzi di bonifica.





Zirattu ha inviato una lettera indirizzata al governatore Christian Solinas, all’assessore alla Sanità Mario Nieddu e al commissario straordinario dell’Ats, Massimo Temussi, avanzando la disponibilità dell’Anbi Sardegna ad aderire al protocollo per l’avvio della terza fase del “Piano Vaccinale ATS Sardegna Emergenza Covid-19”, approvato lo scorso febbraio dalla R.A.S., all’interno del quale ricadono i soggetti appartenenti ad “altri servizi essenziali”, oltre a quelli già inseriti nella prima fase. Una iniziativa di grande interesse anche per i Consorzi di bonifica della Sardegna proprio perché, in qualità di enti pubblici economici con funzioni essenziali delegate, hanno la possibilità di aderire al Protocollo in programma, agevolando la campagna vaccinale. I Consorzi, infatti, costituiscono un presidio insostituibile per i territori e per l’attività agricola ed erogano servizi che sono, a tutti gli effetti, fondamentali. <Il personale strutturato nel sistema, con l’avvio della campagna irrigua conta oltre mille dipendenti, distribuito su sette Consorzi – scrive il presidente di Anbi Sardegna - la cui competenza ricade in vaste aree di tutte le provincie, inoltre, ogni Consorzio, ha la disponibilità del medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è dotato di spazi idonei destinati alla somministrazione del vaccino, alla regolamentazione degli accessi scaglionati e di aree apposite per la permanenza post-vaccinazione>.





Nonostante le difficoltà, i Consorzi non hanno interrotto, né limitato la propria operatività, <adottando piani straordinari per assicurare la completa adesione alle disposizioni attuate in contrasto alla diffusione del virus – prosegue Gavino Zirattu - e continuando a garantire lo svolgimento di tutte le funzioni irrigue, di presidio e di difesa del territorio, impegnando rilevanti risorse umane e finanziarie>.





Un grosso sforzo in termini di efficienza e gestione delle criticità, che ha evitato lo stallo delle funzioni in un periodo complicato non solo per l’emergenza pandemica, ma anche per quella climatica.