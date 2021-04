MIO Italia - Sardegna: le proposte al Governo

Paolo Bianchini (presidente Mioitalia) e Marco Lombardi (Referente MioSardegna) hanno diffuso una nota nella quale aggiornano sullo stato del confronto in atto con il Ministero dello Sviluppo Economico.





"Siamo stati contattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito agli incontri avvenuti in data 12 e 13 Aprile, incontri nei quali abbiamo presentato personalmente a Claudio Durigon il nostro documento per la ripresa economica del settore Horeca. Le nostre proposte, che dovrebbero essere inserite del "decreto imprese" sono le seguenti: prolungamento delle moratorie sui mutui, nuovo credito d’imposta per gli affitti, ricalcolo del sostegno economico per le Newco e per le "Esodate", corposo intervento a fondo perduto per le perdite di fatturato e aiuto economico in aggiunta al fondo perduto per coprire parte dei costi fissi aziendali.





Il lavoro silente ma perpetuo di MIO Italia nasce da una forma di protesta - evidenziano Bianchini e Lombardi - nata da un gruppo di imprenditori del settore ed evoluta con delle chiare proposte al Governo attraverso la nostra associazione di categoria."