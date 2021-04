Oliena: riapre al pubblico la sede delle Poste

Terminati i lavori di manutenzione straordinaria a seguito dell’evento criminoso che ne aveva causato l’inagibilità, oggi, venerdì 16 aprile, riapre al pubblico l’ufficio postale di Oliena nella sua sede abituale di via Badu ‘e Rivu. Durante il periodo dell’intervento Poste Italiane ha garantito la continuità dei servizi attraverso un ufficio postale mobile, posizionato nei pressi della sede.

“Restituiamo ai cittadini di Oliena – dichiara il direttore provinciale di Poste Italiane Andrea Madeddu – un ufficio più moderno e sicuro. E’ una giornata importante per i numerosi correntisti, titolari di libretto e pensionati, ma più in generale per tutti i cittadini Olianesi e dei paesi limitrofi, che potranno tornare ad usufruire dei nostri servizi nella sede abituale dell’ufficio postale”.

L’ufficio postale di Oliena è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Poste Italiane rassicura di aver adottato tutte le misure di sicurezza finalizzate a contenere la diffusione del Covid-19 nella sede, come ad esempio le procedure di sanificazione e la dotazione di mascherine, guanti e gel disinfettante per il personale.

Si coglie infine l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini di limitare al massimo gli assembramenti rivolgendosi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili e a utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi, come le app “Ufficio Postale”, “BancoPosta”, “Postepay” e il sito www.poste.it.