Alghero: assembramenti fuori dai bar - Fipe: "Non lasciateci soli a gestire questo fenomeno"

Ma Pesapane affronta anche un altro argomento si estrema attualità: "I pubblici esercizi - autorizzati alla vendita d’asporto anche in zona rossa – sono spesso additati come responsabili di una problematica, continuamente segnalata dall’opinione pubblica, ovvero quella dello stazionamento dei clienti nei paraggi dell’esercizio dopo l’acquisto". Una situazione particolare che espone gli esercenti e il personale, quello sopravvissuto alla crisi, a una gestione dell'attività ordinaria di asporto particolarmente difficile e spesso complicata.





"Ci auguriamo - evidenzia Alessandro Pesapane - che i controlli annunciati siano equamente distribuiti tra tutte le fasce della popolazione e che gli operatori non siano lasciati soli a gestire problematiche e situazioni che non hanno né la capacità né l’autorità di risolvere, non essendo pubblici ufficiali autorizzati ad intervenire sulla pubblica via, diventando bersaglio facile solo per il fatto di avere un’insegna appesa fuori dalla porta". Una richiesta indubbiamente legittima alla quale sarebbe utile, ma anche doveroso per le specifiche competenze, che il Comune fornisca adeguate risposte.

Lo afferma Alessandro Pesapane, Coordinatore Fipe Confcommercio di Alghero, in una nota con la quale interviene in seguito ad alcune situazioni particolari che si sono registrate in città "Come coordinamento della FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Confcommercio Nord Sardegna,- aggiunge - accogliamo con grande apprezzamento l’invito da parte del Sindaco a tutta la popolazione algherese ad una maggiore attenzione e responsabilità, nonché l’avviso di intensificazione dei controlli e sanzionamento nei casi previsti dalla normativa".