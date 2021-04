Scoperta dai Carabinieri una serra di marijuana gestita da 2 fidanzati: arrestati - Recuperati anche quasi 30 mila euro

Sospetti che si sono rivelati legittimi quando hanno deciso di intervenire : all'interno della loro abitazione i due fidanzati avevano creato una vera e propria serra mettendo a dimora per 111 pianti di cannabis di altezza da i 30 e i 40 centimetri. Lampade termiche, deumidificatori, pompe di calore e stufe,creano l'ambiente ideale per la crescita delle piante. I militari hanno trovato alcuni grammi di hashish e una cinquantina di barattoli di vetro, quelli che in origine vengono utilizzati per le conserve, pieni di infiorescenze e foglie essiccate per circa una decina di chili.





Nella perquisizione gli uomini dell'Arma trovavano anche documenti utili per le indagini che attestavano trattarsi di marijuana e non quella legale. Nelle mani degli inquirenti finivano anche 28 mila euro in banconote di vario taglio che erano stati abilmente nascosti. Oltre all'arresto della coppia i Carabinieri hanno denunciato anche un commesso di 20 anni il quale, a richiesta, vendeva ai cliente marijuana non legale.

I Carabinieri della stazione di Olbia centro hanno arrestato una coppia di fidanzati di 40 e 35 anni e proceduto alla denuncia di un giovane. I militari seguivano da tempo i rivenditori di canapa, gli smart shop, per verificare che la commercializzazione della marijuana legale e dei prodotti affini rispettasse i canoni della norma. In uno di questi shop i carabinieri dubitavano fortemente che ci fosse qualcosa di anomalo, dubbio alimentato da numerosi appostamenti e accertamenti di merito sulle consistenti frequentazioni.